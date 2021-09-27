Путин поручил сократить число проверочных в школах для "обоснованного контроля знаний"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования", - говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.

Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 июля 2022 года.

Кроме того, Путин поручил проанализировать соблюдение права каждого ребенка на получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной организации по месту жительства. "Принять дополнительные меры по обеспечению указанного права", - уточняется на сайте Кремля. Доклад по этому поручению необходимо предоставить до 1 декабря нынешнего года и далее ежегодно.