Путин поручил продумать совершенствование системы оплаты труда учителей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подумать над совершенствованием системы оплаты труда педагогов с учетом введения национальной системы учительского роста. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.
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"Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста", - говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.
Поручение адресовано Минпросвещения РФ и региональным властям.