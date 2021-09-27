Путин поручил подумать о госрегулировании оборота информпродукции для детей в интернете

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Госсовету рассмотреть вопрос о государственном регулировании оборота информационной продукции для детей в интернете. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"[Рассмотреть вопрос] об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.