Единственную в Туле водозаборную будку XIX века перенесли в краеведческий музей

ТУЛА, 27 сентября /ТАСС/. Единственную в Туле водозаборную будку конца XIX века, за сохранение которой в 2020 году выступили местные краеведы и региональное отделение Общероссийского народного фронта, передали в дар Тульскому областному краеведческому музею. Об этом ТАСС в понедельник рассказал краевед, руководитель инициативной группы по сохранению объекта Михаил Тенцер.

"Мы перенесли водозаборную будку на территорию областного краеведческого музея и заново ее собрали, удалось сохранить около 90% ее оригинальных деревянных архитектурных элементов. Разумеется, фундамент для нее сделали новый, но опять же сохранили его родную облицовку. Принято решение о передаче будки в дар музею, она станет частью его экспозиции, сейчас уже оформляем соответствующие юридические документы", - сказал Тенцер.

Он отметил, что ранее получил водозаборную будку в дар от ее собственника, что сделало возможным проведение работ по переносу и восстановлению уникального деревянного строения. "Сейчас мы собираем средства от спонсоров, хотим обустроить подсветку будки", - добавил он.

Как сообщалось, водозаборная будка была частью водопроводной системы, создававшейся в Туле во второй половине XIX века. Будку построили на ветке водовода, купить там воду можно было по специальным жетонам, их жители приобретали за деньги или получали по льготам от городских властей. Подобных строений до 1917 года в Туле насчитывалось около 20, со временем их заменили на водозаборные колонки. Единственное сохранившееся деревянное строение приспособили под жилой дом, его владельцы сохранили и внешний декор здания - деревянную резьбу, двойные окна с наличниками, а также трубы, по которым подавали воду.

Здание в последнее время находилось в запустении на территории частного земельного участка, из-за чего осенью 2019 года возникла угроза сноса. За сохранение будки выступил ряд краеведов Тулы, а также активисты регионального отделения ОНФ.