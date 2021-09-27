Свыше 250 классов в 83 школах закрыли на карантин по коронавирусу или ОРВИ в Самаре

САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 250 классов закрыли на карантин по коронавирусу или ОРВИ в школах Самары. Обучение в этих классах ведется в дистанционном режиме, сообщили ТАСС в понедельник в департаменте образования города.

"По состоянию на 27 сентября всего закрыто на карантин 253 класса в 83 школах. По причине заболеваемости учащихся ОРВИ закрыто на карантин 89 классов в 28 школах. В связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией закрыто 164 класса в 69 школах. Обучение для учащихся в закрытых на карантин классах организовано в дистанционном режиме", - сказали в департаменте.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 27 сентября, в регионе зафиксировали 103,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 84,6 тыс. человек, еще 3,8 тыс. пациентов умерли. В Самарской области действует режим самоизоляции для пожилых жителей, кроме того, для них ограничили доступ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и культурно-досуговые учреждения. Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и цирков должна составлять не более 50%. Кроме того, несовершеннолетним запретили посещать торговые центры и фудкорты в них без сопровождения взрослых или законных представителей.