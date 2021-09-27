Конкурс "Учитель года России" с 2022 года будет проходить в формате телешоу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета России по направлению "Образование" обеспечить с 2022 года проведение всероссийского конкурса "Учитель года России" в формате телешоу. Об этом следует из перечня поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа 2021 года.

"Обеспечить <...> начиная с 2022 года: широкое информационное освещение всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля в понедельник.

Срок исполнения - 1 июля 2022 года.

Президент также поручил до 1 июля 2022 года изменить подходы к проведению конкурсов профессионального мастерства работников общеобразовательных организаций и к присуждению премий лучшим учителям, предусмотрев увеличение числа получателей премий, привлечение общественности и профессионального сообщества к проведению конкурсов и присуждению таких премий, а также их широкое информационное освещение.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно среди преподавателей российских общеобразовательных школ. Его цель - выявление и поощрение наиболее талантливых учителей, распространение их опыта и повышение престижа труда педагогов.