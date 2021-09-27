В Братиславе открылась выставка о преступлениях нацистов против населения СССР

ПРАГА, 27 сентября. /ТАСС/. Историко-документальная выставка "Забвению не подлежит", раскрывающая преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Второй мировой войны, открылась в понедельник в Братиславе. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Виталий Житнюк.

"Историко-документальная выставка "Забвению не подлежит", раскрывающая преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Второй мировой войны, открылась в Братиславе, - отметил он. - Выставка размещена в здании Словацкого союза борцов-антифашистов. Она организована этой одной из крупнейших общественных организаций республики при поддержке посольства России и Русского дома в словацкой столице. Ее экспозиция подготовлена Российским историческим обществом, фондом "История Отечества" и Федеральным архивным агентством. Выставочный проект призван напомнить международной общественности, в первую очередь, молодежной аудитории, о тех жертвах, которые принесли народы СССР во имя спасения мира от "коричневой чумы" ХХ века".

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители словацкой общественности, российские дипломаты и сотрудники загранучреждений РФ. Посол России в Словакии Игорь Братчиков, выступая на ней, подчеркнул важность сохранения правды и памяти о событиях Второй мировой войны на фоне роста ультранационализма, ксенофобии и антисемитизма в мире. Он поблагодарил словацких граждан за достойный уход и бережное отношение к находящимся в республике захоронениям 63 517 красноармейцев, погибших за освобождение Словакии.

В экспозиции, состоящей из 30 стендов, представлены документальные свидетельства преступлений нацистского режима и материалы, повествующие о судебных процессах над фашистскими преступниками. "Выставку после экспонирования в Братиславе планируется показать по всей Словакии", - сказал Житнюк.