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Со стрелявшего в Рейгана снимут все судебные ограничения в 2022 году

Минюст США ранее поддержал предложение прекратить осуществляемый судом надзор за 66-летним Джоном Хинкли, который в 2016 году покинул государственную психиатрическую больницу

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Все судебные ограничения с Джона Хинкли, совершившего в 1981 году покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана, будут сняты в июне следующего года. Об этом сообщил в понедельник федеральный судья столичного округа Колумбия Пол Фридман.

"Хинкли будет полностью освобожден в июне 2022 года. На этой неделе я подпишу все официальные бумаги", - отметил судья.

Ранее Министерство юстиции США поддержало предложение прекратить осуществляемый судом надзор за 66-летним Хинкли, который в 2016 году покинул государственную психиатрическую больницу, ему было предоставлено условно-досрочное освобождение. Он вернулся домой в Уильямсбург (штат Вирджиния), однако Хинкли было запрещено общаться с прессой, ему также требовалось специальное разрешение для регистрации в соцсетях, запрещалось употреблять алкоголь, были предписаны и другого рода ограничения.

"Нет никаких признаков опасности с его стороны", - заявил после решения суда адвокат Хинкли Барри Левин.

Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года у входа в отель Hilton в Вашингтоне. Он произвел шесть выстрелов и одна из пуль рикошетом попала в грудь президента. Тяжелые ранения получили тогда пресс-секретарь президента Джеймс Брейди, а также сотрудник Секретной службы и полицейский.

На судебном процессе в 1982 году Хинкли были предъявлены обвинения по 13 пунктам. В итоге он был признан невменяемым в момент покушения и переведен в психиатрическую лечебницу - госпиталь св. Елизаветы в Вашингтоне. С 1999 года ему было позволено под наблюдением покидать лечебницу для встреч с родственниками, а в 2003 году режим его содержания был снова смягчен. Во время пребывания за стенами госпиталя он был обязан воздерживаться от общения с журналистами, за его передвижениями периодически следили агенты Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства.

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