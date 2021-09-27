Путин поручил принимать больше будущих логопедов и дефектологов в вузы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября 2022 года увеличить контрольные цифры приема по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" по программам бакалавриата и магистратуры для подготовки будущих логопедов и дефектологов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Обеспечить увеличение контрольных цифр приема по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" по программам бакалавриата и магистратуры с учетом данных мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций специалистами-дефектологами, логопедами и тьюторами", - говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.

Президент также поручил включить в образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по направлению подготовки "Образование и педагогические науки" модули по коррекционной педагогике и коррекционной психологии. Согласно поручению, они должны быть направлены "на формирование профессиональных компетенций по организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью".

Поручение адресовано Министерству науки и высшего образования РФ совместно с Минпросвещения РФ.