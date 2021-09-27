Байдену публично сделали бустерную прививку от коронавируса

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президенту США Джо Байдену в понедельник сделали третью (бустерную) прививку от коронавируса. Трансляцию вели центральные телеканалы США.
President Biden receives Covid booster shot.https://t.co/2wJR5J14Om pic.twitter.com/UXW1dqBeke— NBC News (@NBCNews) September 27, 2021
"Я старше 65 лет, поэтому мне сделают бустерную прививку сегодня", - сказал 78-летний американский лидер.
Первую дозу вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech Байден получил незадолго до своей инаугурации в январе текущего года. Байден сообщил, что после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов.