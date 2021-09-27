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Пандемия COVID-19

Байдену публично сделали бустерную прививку от коронавируса

Президент США сообщил, что после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президенту США Джо Байдену в понедельник сделали третью (бустерную) прививку от коронавируса. Трансляцию вели центральные телеканалы США.

"Я старше 65 лет, поэтому мне сделают бустерную прививку сегодня", - сказал 78-летний американский лидер.

Первую дозу вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech Байден получил незадолго до своей инаугурации в январе текущего года. Байден сообщил, что после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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