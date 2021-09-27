Байдену публично сделали бустерную прививку от коронавируса

"Я старше 65 лет, поэтому мне сделают бустерную прививку сегодня", - сказал 78-летний американский лидер.

Первую дозу вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech Байден получил незадолго до своей инаугурации в январе текущего года. Байден сообщил, что после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов.