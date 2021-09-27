Союзное государство планирует выделить значительные суммы на сохранение Брестской крепости

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Союзное государство намерено выделить по запросу белорусской и российской сторон в течение ближайших двух лет значительные суммы на проект по реставрации и музеефикации сооружений Брестской крепости. Об этом в понедельник ТАСС сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по случаю отмечаемой в этому году 50-й годовщины создания мемориала "Брестская крепость-герой".

"Основной целью реализации проекта является сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и недопущение попыток фальсификации истории. Всего в течение двух лет предусмотрено поэтапное проведение мероприятий на 12 объектах Брестской крепости", - сказал он.

По словам Мезенцева, реализация проекта позволит улучшить состояние уникальных историко-культурных ценностей, в том числе объектов крепости, обеспечить восстановление части ее зданий и помещений, сохранить руины и обеспечить безопасный доступ к объектам цитадели. Кроме того, речь идет о создании новой мемориальной зоны с учетом ландшафтных работ в северо-западной части крепости.

"Считаем своим долгом и видим особый смысл в том, что Союзное государство финансирует и деятельно участвует в сохранении - и для новых поколений - Брестской крепости, которая хранит память о несгибаемых героях, самопожертвовании, о великом подвиге" , - отметил госсекретарь.

Кроме того, новая программа, уверен он, будет способствовать углублению российско-белорусского сотрудничества в сфере культуры и туризма, позволит сохранить уникальное наследие народов России и Белоруссии.

Работы по сохранению мемориала

Мезенцев напомнил, что в соответствии с постановлением Совета министров Союзного государства 2017 года к 50-летию создания мемориала уже была произведена реставрация на девяти объектах Брестской крепости, в том числе создана экспозиция Юго-восточной казармы, Восточного и Пятого фортов.

Он с сожалением отметил, что ход боевых действий начального периода Великой Отечественной войны, последовавший оккупационный период до 1944 года, а также первые послевоенные годы, "когда оборона крепости оставалась непризнанным эпизодом минувших сражений", привели к невосполнимым повреждениям уникального памятника военной архитектуры и фортификации XIX-XX веков.

"Нелегкие времена переживал мемориал и после распада СССР. В начале 1990-х годов число посетителей сократилось более чем в 17 раз в сравнении с 70-80 годами ХХ века. Почти полностью прекратилось финансирование мемориала", - указал Мезенцев.

Но с 2018 года, отметил госсекретарь, началось возрождение мемориального комплекса крепости. Госзаказчиками проекта выступили министерства культуры Белоруссии и России. Уже многое сделано - выполнен капитальный ремонт целого ряда объектов мемориала и созданы экспозиции. При этом Мезенцев отметил, что Брестская крепость постоянно нуждается в мероприятиях по поддержанию и реставрации помещений, пополнению интересными экспонатами.

"Под эгидой Союзного государства предстоит работа по формированию выставочного пространства в Пятом форте Брестской крепости. Сейчас в казематах постройки XIX-XX веков уже развернута экспозиция по истории развития фортификации и военного зодчества на землях Беларуси", - отметил он. Всего с начала реализации программы по сохранению Брестской крепости как уникального историко-культурного комплекса из средств бюджета Союзного государства уже было выделено более 319 млн рублей, заключил Мезенцев. Ранее сообщалось, что министерства культуры России и Белоруссии формируют запрос на 498,6 млн российских рублей с учетом экспертной оценки.