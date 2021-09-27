Из переработанного мусора с территории "Артека" будут делать блокноты и ручки

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мусор с территории международного детского центра "Артек" начали отправлять на переработку, из вторсырья будут производить ручки и блокноты. Об этом на пресс-конференции в ТАСС по теме итогов летнего сезона сообщил директор "Артека" Константин Федоренко.

"Тот мусор, который собирается на территории, мы сейчас уже в этом году начали его переработку с нашими партнерами и изготовление из вторсырья ручек, блокнотов", - сказал Федоренко.

По его словам, все артековцы с 2021 года проходят программу экологического воспитания. На территории лагеря применяют раздельный сбор мусора и потом отправляют его на переработку. "Практически каждую смену мы уделяем внимание сохранению уникальной территории, уникальному эко-балансу. И в период смен осеннего периода, с октября начнется массовая посадка кустарников. Это часть программы по озеленению и сохранению уникальной территории, в которой будут участвовать абсолютно все артековцы", - добавил директор.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершился основной этап реконструкции детского центра, создали инфраструктуру, "Артек" сейчас принимает более 40 тыс. детей в год. К своему 100-летию "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.