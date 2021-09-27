В Ингушетии повысили до 80% план вакцинации населения от коронавируса

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии повысили с 60 до 80% плановый показатель вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

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"Для Ингушетии установлен новый показатель вакцинации от коронавируса - 80%. Обновленный план подлежащих вакцинации лиц в этом году составляет 285 635 человек", - говорится в сообщении. До этого в республике планировалось привить 60% взрослого населения.

По данным правительства региона, в Ингушетию поступило более 232 тыс. комплектов вакцины против коронавируса. Первым компонентом привиты 147 188 человек или 51,5% подлежащего вакцинации населения, завершили вакцинацию более 140,9 тыс. человек.

"По темпам иммунизации республика занимает 40 место по стране - 126 прививок в день на 100 тыс. населения. Продолжают работу 22 прививочных пункта, пять передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации", - добавили в пресс-службе.