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Старт корабля с участниками художественного фильма в космосе покажут в прямом эфире

Старт корабля корабля "Союз МС-19" с Байконура запланирован на 5 октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первый канал будет вести прямую телевизионную и онлайн-трансляцию с космодрома Байконур, где пройдет старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" с экипажем МКС-66, который примет участие в съемках первого художественного фильма в космосе, сообщили в дирекции общественный связей Первого канала.

Старт космического корабля и прямой эфир с Байконура запланированы на 5 октября.

"Основной экипаж МКС-66: космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Дублеры: космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина", - говорится в сообщении.

Возвращение космонавтов и съемочной группы запланировано на 17 октября.

Фильм с рабочим названием "Вызов" является частью проекта, в рамках которого будут решаться просветительские, а также новые технические и технологические задачи. Это совместный проект госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White, сказали в дирекции.

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