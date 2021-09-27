В Ульяновской области началось создание молодежного города будущего стран БРИКС

УСПЕНСКОЕ /Ульяновская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Участники международного молодежного лагеря стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), который проходит в Ульяновской области, 27 сентябряя заложили первый символический камень в основание города БРИКС, передает корреспондент ТАСС.

Представители стран вместе прикрепили к камню табличку BRICS city и открыли верстовой столб, обозначающий расстояние до столиц стран БРИКС.

Город создадут на территории нового населенного пункта Успенское. Закон о создании села приняли в декабре 2020 года на заседании Законодательного собрания Ульяновской области.

Как сообщила журналистам директор международного лагеря БРИКС, заместитель начальника управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова, создание города стало одним из пунктов итоговой декларации международного молодежного лагеря. "Мы заложили первый камень в фундамент, на основе которого будет строиться этот международный город с участием международных инвестиций. Безусловно, в этом городе ежегодно будут проводить крупные масштабные события", - уточнила она.

Эскизы и концепции будущего города предложили молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры и художники из стран БРИКС на закрытии второй смены молодежного лагеря. В течение недели они разрабатывали их на "Лаборатории креативных индустрий". Участники сделали акцент на сохранении естественного ландшафта будущего города, использовании природных материалов в строительстве, применение культурных кодов стран БРИКС, обеспечение города зеленой энергетикой и антропологических исследований территории будущего города. По словам Селиверстовой, все предложения пройдут тщательную экспертизу в профильных ведомствах и организациях, их учтут при разработке генплана города.

Согласно положениям итоговой декларации VI Молодежного саммита БРИКС от 1 декабря 2020 года Федеральным агентством по делам молодежи совместно с правительством Ульяновской области и проектным офисом международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия - БРИКС" запланировали проведение Международного молодежного лагеря стран БРИКС в период с 9 по 28 сентября 2021 года в Ульяновской области на территории экопарка "Русский берег". Цель лагеря - содействие дальнейшему развитию практико-ориентированного сотрудничества между молодежными лидерами и организациями стран БРИКС. Программа включила три смены: "Международный бизнес- акселератор стран БРИКС" (9-14 сентября), "Лаборатория креативных индустрий БРИКС" (16-21 сентября) и "Волонтерский лагерь БРИКС" (23-28 сентября). Для иностранных участников и экспертов предусмотрена возможность подключения к деловой программе лагеря в режиме видеоконференции.