Белгородский общепит начинает работу в бесковидном формате

ТАСС, 27 сентября. Общепит в Белгородской области переходит на работу в бесковидном формате - рестораны и кафе могут принимать только привившихся, с ПЦР-тестом или справкой о перенесенном заболевании, сообщает в понедельник региональный оперштаб.

"На белгородские фудкорты теперь можно попасть только с вакциной, ПЦР-тестом или справкой о перенесенном COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава региона Вячеслав Гладков", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, персонал ресторанов должен быть либо вакцинирован, либо иметь справку о коронавирусе, перенесенном не больше полугода назад. Посетители обязаны при себе иметь QR-код сертификата о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет 72 часа с момента проведения исследования, либо справку о перенесенном за последние полгода COVID-19. Правила не распространяются лишь на тех, кому еще нет 18 лет.

В области зарегистрировали более 53 тыс. случаев коронавируса, прирост за сутки составляет 182 человека, умерли 1 141. Почти 750 тыс. жителей уже привились первым компонентом вакцины. Среди тех, кто завершил иммунизацию, а их порядка 698 тыс., заболевших менее 1%.