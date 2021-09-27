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Пандемия COVID-19

Pfizer начала масштабные испытания профилактического препарата от коронавируса

В компании сообщили, что препарат потенциально можно будет принимать при проявлении первых симптомов коронавируса или после контакта с инфицируемым без необходимости госпитализации

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Pfizer запускает клинические исследования принимаемого перорально антивирусного препарата для лечения COVID-19 на ранних стадиях или в качестве профилактики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

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"Pfizer объявил о старте фазы 2/3 испытаний EPIC-PEP, чтобы изучить эффект от нового антивирусного кандидата PF-07321332 вместе с малыми дозами ритонавира для предотвращения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущая фаза исследований показала хорошую переносимость и безопасность препарата.

По заявлениям компании, препарат потенциально можно будет принимать при проявлении первых симптомов коронавируса или после контакта с инфицируемым без необходимости госпитализации. Для участия в исследовании планируется задействовать 2 660 человек, которые будут принимать препарат дважды в сутки на протяжении 5-10 дней. Информации о примерных сроках завершения испытаний не приводится.

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