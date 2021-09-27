YouTube запретил публикацию контента, оспаривающего итоги выборов

ТАСС, 27 сентября. Видеохостинг YouTube запретил пользователям публиковать контент, ставящий под сомнение итоги выборов. Согласно соответствующему разделу правил сервиса, ограничения распространяются на результаты всех прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов 2021 года в Германии.

Администрация YouTube выделила несколько типов сведений о выборах в Соединенных Штатах, подпадающих под ограничения. Так, нарушением является публикация утверждений о том, что на выборах 2020 года победивший кандидат в президенты лидировал в колеблющихся штатах из-за неполадок в работе машин для подсчета голосов, а также о том, что в 2016 году при подсчете учитывались голоса умерших людей. Кроме того, нельзя выступать с утверждениями о том, что кандидат в президенты на любых из прошлых выборов в стране набрал необходимое количество голосов в каком-либо штате из-за фальшивых бюллетеней.

Что касается парламентских выборов в ФРГ, YouTube ограничил публикацию заявлений о том, что на их исход повлияли фальсификация и сбои в работе систем. "Также запрещены материалы, в которых заявляется, что формирование нового правительства или выборы и назначение нового канцлера Германии являются неправомерными", - гласят правила.

В случае публикации содержимого, нарушающего правила YouTube, руководство видеохостинга удалит такой контент и сообщит его автору об этом. Во второй раз пользователь получит предупреждение. После трех предупреждений канал будет заблокирован.