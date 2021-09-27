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Американец признал свою вину в незаконной помощи КНДР с криптовалютами

Как сообщили в Минюсте США, Вирджилу Гриффиту может грозить до 20 лет тюремного заключения

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Проживающий в Сингапуре американский программист Вирджил Гриффит признал вину в незаконной помощи КНДР по операциям с криптовалютами. Об этом в понедельник сообщило Министерство юстиции США.

По его сведениям, 38-летний Гриффит консультировал граждан Северной Кореи как использовать криптовалюты и технологию блокчейн для обхода санкций, введенных против КНДР. "Гриффит работал с другими лицами, чтобы оказывать услуги по операциям с криптовалютами для КНДР и помогать ей избегать санкций, для чего поехал в Северную Корею. В процессе Гриффит поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов, подрывая санкции, которые ввели Конгресс и президент [США] для того, чтобы оказывать максимальное давление на угрозу от Северной Кореи", - приводятся в сообщении слова прокурора Одри Страусс.

Согласно материалам дела, рассматриваемого судом Южного округа Нью-Йорка, Гриффит начал консультации еще в 2018 году, а в 2019 году, несмотря на запрет Госдепартамента США на въезд в КНДР, посетил Пхеньян, где участвовал в конференции по криптовалютам и блокчейну и вместе с сообщниками рассказывал способы отмывания денег и обхода санкций с помощью этих технологий. Помимо этого программист вынашивал планы по облегчению обмена криптовалютами между КНДР и Южной Кореей.

Вынесение приговора запланировано на 18 января 2022 года, как отмечает Минюст, по предъявленным обвинениям ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

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СШАКНДРРеспублика Корея
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