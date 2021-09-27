Российская команда заслужила высокие оценки на крупнейшем кулинарном конкурсе Европы

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Команда российских поваров заслужила высокие оценки жюри на крупнейшем кулинарном конкурсе в Европе - Bocuse d’or ("Золотой Бокюз"). Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС представители российской команды, выступавшей на этом состязании в Лионе.

"Российская команда 13 лет не могла прорваться в мировой финал конкурса, - рассказал российский участник Виктор Белей, бренд-шеф московского ресторана Uhvat. - Конкуренция была невероятной, но сейчас в Лионе мы смогли участвовать на равных". "На этот раз мы были очень близки к одному из главных призов конкурса - за лучшее мясное блюдо, - добавил он. - В Лионе, гастрономической столице Франции, это особенно почетно".

Белей считает, что "сильные работы представили все без исключения участники финала", не только ставшая лауреатом среди более чем 20 стран-финалистов Франция, но также, например, и команды из Чили и Таиланда, находившиеся в конце списка. "Все продемонстрировали просто сумасшедшую подготовку", - считает российский мастер.

"Для российской гастрономии этот конкурс исключительно важен, - продолжил он. - Нам важно показывать наши возможности в сфере гастрономии, это послужит росту потока туристов в нашу страну, развитию отечественного малого бизнеса". "Могу с уверенностью сказать, что о российской гастрономии знают, она привлекает внимание, и мы шаг за шагом идем вперед", - подчеркнул собеседник. Он сослался на мнение Клауса Мейера, основателя знаменитого копенгагенского ресторана Noma, неоднократно возглавлявшего список лучших ресторанов планеты. По словам легендарного датского мэтра, "русская кухня все больше задает тон в мире кулинарии".

Лучшая визитная карточка

Руководитель российской сборной шеф-повар Андрей Матюхин отметил в свою очередь, что "российские повара готовят на очень высоком уровне". "Мы вполне можем гордиться тем, что наш уровень не ниже, а в некоторых моментах и выше", - подчеркнул он. Собеседник также сообщил, что с участниками состязания встретился президент Франции Эмманюэль Макрон. "Он поблагодарил шеф-поваров со всего мира, собравшихся в Лионе, за большой вклад в развитие кулинарии, - рассказал Матюхин. - Особенно запомнились слова президента о том, что развитие гастрономии - это лучшая визитная карточка для страны".

Российские участники особо отметили поддержку российской команды правительством Москвы и Мостуризмом. "Мы высоко ценим их вклад в развитие гастрономической культуры России, а также благодарим за возможность попасть на соревнования в Лионе", - сказал Матюхин.

Традиции столетий

Диалог русской и французской кухни начался еще в начале ХIХ столетия. Именно тогда царский посол в Париже Александр Куракин произвел революцию в сервировке стола. По настоянию русского дипломата горячие блюда отныне подавались не одновременно, как было принято прежде во Франции, а постепенно, согласно расположению в меню, и, таким образом, больше не остывали. "Русская сервировка" пришлась по душе французам и стала непререкаемым законом ресторанов.

В ХIХ - начале ХХ века в России и Франции поочередно проводились франко-русские "Гастрономические сезоны", призванные содействовать обмену кулинарным опытом. Их проведение было прекращено с началом Первой мировой войны. В последние годы традиция была возрождена. Так, французские гурманы высоко оценили русскую версию французского слоеного пирожного "мильфей" - торт "Наполеон".