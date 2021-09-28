Более 240 тыс. россиян обратились за медпомощью по поводу бешенства с начала года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Почти четверть миллиона россиян обращались в медучреждения России за восемь месяцев этого года по поводу укусов, оцарапывания животными, и только у пятерых было выявлено бешенство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во Всемирный день борьбы с бешенством.

"За 8 месяцев 2021 года среди населения Российской Федерации зарегистрировано пять случаев гидрофобии. По поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными в медицинские организации обратилось более 243 тыс. человек (165,8 на 100 тыс. населения), в том числе по поводу контакта с собаками - более 168 тыс. (69,1%)", - говорится в сообщении.

Бешенство является вирусным зоонозом (инфекционная болезнь, передавшаяся людям от нечеловекоподобных животных), поражающим диких и домашних животных. В развитых странах источниками вируса являются, в основном, дикие животные, от которых болезнь передается домашним кошкам, собакам, сельскохозяйственным животным и людям. Инфицирование людей обычно происходит в результате укуса, ослюнения или оцарапывания, нанесенных зараженным животным.

"В 93-98% случаев в России людей заражают пять видов животных: собака, кошка, лисица, енотовидная собака, волк. В последние годы известны случаи заражения от летучих мышей. В 2-7% случаев могут заразить и другие хищные и сельскохозяйственные животные: барсук, хорек, песец, корсак, шакал, куница, корова и другие животные. Единичные случаи заражения от белки и суслика в России фиксировались только 50-100 лет назад. Мыши, крысы и ежи людей бешенством не заражали никогда, но в теории могут", - говорится в сообщении.

Меры профилактики

Эффективным средством профилактики бешенства считается своевременное оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от контакта с животным. Необходимо провести первичную обработку места контакта - тщательно промыть струей воды с мылом, при наличии раны после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медучреждение, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Очень важно одновременно с обращением к врачу принять меры в отношении животного - его необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации и организации наблюдения, срок которого составляет 10 дней с момента контакта. Больное животное может стать источником инфекции за 3-10 дней до появления клинических признаков. Инкубационный период при бешенстве у человека составляет обычно от 10 дней до двух месяцев, хотя известны случаи его сокращения до пяти дней и удлинения до одного года и более", - отмечают в ведомстве.

"Существующие в Российской Федерации антирабические препараты - современные и эффективные средства профилактики бешенства, проверенные временем", - сказали в Роспотребнадзоре, добавив, что решающее значение при профилактике бешенства имеет разъяснительная работа с населением, программы повышения осведомленности и вакцинация групп повышенного риска.