В России впервые появился ГОСТ, определяющий требования к системе "112"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Национальный стандарт, определяющий требования к системе вызова экстренных служб по единому номеру "112", впервые утвержден в России. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, разработавшем данный ГОСТ.

Документ в том числе регламентирует время приема, обработки и передачи вызовов. "Одна из важных частей ГОСТа - рекомендуемые 12 параметров времени приема, обработки и передачи вызовов. В соответствии со стандартом среднее время, которое отводится на опрос обратившегося по номеру "112" и идентификации ситуации, составляет 75 секунд. В случае, если звонок внезапно прервался, оператор должен в течение 10 секунд перезвонить, используя функцию автодозвона, как минимум три раза", - сообщили во ВНИИ ГОЧС. Максимальное время, в течение которого с момента установления соединения оператор-112 должен ожидать ответа абонента при обратном дозвоне, - одна минута.

Также стандарт определяет время для оповещения дежурных диспетчерских служб о происшествии (01, 02, 03, 04 и других) - от момента начала разговора с обратившимся и заполнения карточки информационного обмена до ее отправки диспетчерам необходимых оперативных служб, которые в течение полминуты должны подтвердить факт приема сообщения.

"Система-112 работает по принципу "одного окна". То есть, оператор-112, получив и зарегистрировав сообщение с просьбой о помощи, одновременно направляет его сразу в несколько служб, реагирование которых требуется в конкретной ситуации - МЧС, скорая помощь, полиция. "Стандарт определяет, что вызов снимается с контроля только после того, как задействованные дежурные диспетчерские службы сообщат о завершении реагирования. Именно поэтому каждый человек может быть уверен, что его звонок не останется без внимания", - пояснили во ВНИИ ГО ЧС.

ГОСТ также устанавливает основные требования к обеспечению информационной безопасности и информационному взаимодействию с другими ведомствами, а также к численности и квалификации персонала системы-112. Он утвержден Росстандартом и вступит в действие 1 февраля 2022 года. Во ВНИИ ГОЧС уточнили, что документ носит рекомендательный характер. "Но, безусловно, его применение позволит повысить качество работы системы-112, ведь в нем, прежде всего, использован многолетний опыт регионов, на территории которых она внедрена. При выполнении всех требований возрастет эффективность взаимодействия оператора-112 и экстренных служб. Это значит, что у пострадавших в чрезвычайной ситуации повышается шанс получить помощь намного быстрее", - заключили во ВНИИ ГОЧС.