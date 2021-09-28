"Известия": COVID-19 уменьшает шансы забеременеть, в том числе и с помощью ЭКО

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Возможность забеременеть, в том числе и с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), снижается у перенесших ковид женщин. Об этом во вторник сообщают "Известия" со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталию Долгушину.

"Мы проанализировали данные наших пациенток, переболевших COVID-19, до болезни (по предыдущим протоколам ЭКО) и после, и увидели, что перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин позднего репродуктивного возраста (после 37 лет). Сейчас мы анализируем состояние эмбрионов у женщин до и после заболевания, а также исходы программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Эти данные сейчас готовятся к публикации", - рассказала Долгушина газете.

По ее словам, беспочвенны опасения некоторых специалистов о том, что в период подготовки к процедуре ЭКО вакцинация может дать дополнительную нагрузку на иммунную систему женщин и спровоцировать отторжение пересаженного эмбриона, из-за чего следует вакцинироваться минимум за три месяца. Она добавила, что вынашивать ребенка стоит через две-три недели после введения второго компонента вакцины, так как сформируется полноценный иммунитет против вируса. Не следует переносить беременность на более долгий срок, ведь противовирусный иммунитет может быть непродолжительным, пояснила специалист. Рекомендации прививаться за несколько месяцев до беременности относятся к живым вакцинам, например, к прививкам от краснухи, добавила она.