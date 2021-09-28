Ученые создали учебный комплекс по основам безопасности жизнедеятельности в кочевье

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Ученые федерального института родных языков народов Российской Федерации разработали учебно-методические комплекты учебного модуля "ОБЖ - кочевье" для учащихся 1-4-х классов кочевых школ, сообщила ТАСС на полях Северного Форума по устойчивому развитию в Якутске руководитель отдела кочевого образования института Наталья Ситникова.

В Арктической зоне Российской Федерации живут около 82,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов. Круглогодично в Арктике кочуют около 20 тыс. тундровиков с семьями. В кочевых семьях по состоянию на начало года насчитывалось примерно 7 тыс. детей, из них 4,3 тыс. - школьного возраста.

"Первостепенной задачей становится научить детей младшего школьного возраста быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям и опасностям, знать, как вести себя, спастись самому и помочь другим, чтобы успешно жить в суровых условиях Севера и Арктики", - сказала Ситникова.

Собеседница агентства добавила, что этот практикоориентированный учебный комплект является одним из первых, разработанных специально для детей кочевников. В учебный модуль "ОБЖ - кочевье" входит программа и учебные пособия для 1-4-х классов.

Авторами являются ведущие научные сотрудники отдела кочевого образования института, кандидаты педагогических наук Гавриил Федоров, Розалия Никитина. Программа модуля "ОБЖ - кочевье" предназначена для кочевых общеобразовательных учреждений, расположенных в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный Форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.