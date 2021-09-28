На Чукотке открылась международная конференция по изучению популяции белого медведя

ТАСС, 28 сентября. Международная конференция "Вселенная белого медведя", в которой принимают участие ученые России и США, открылась на Чукотке во вторник. Участники мероприятия в течение двух дней будут обсуждать приоритетные направления исследований белых медведей на границе Аляски и Чукотки, логистику спасения белых медвежат, особенности взаимодействия этих хищников с человеком, результаты работы медвежьих патрулей в регионе и другое, сообщил ТАСС начальник Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО Алексей Яковлев.

"Ученые двух стран принимают участие в конференции в режиме онлайн из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. В этом году участники обсудят результаты последних научных исследований общей для России и США чукотско-аляскинской популяции белого медведя, опыт взаимоотношений между белым медведем и человеком, деятельность медвежьих патрулей, традиционные знания коренных народов Чукотки о белом медведе и среде его обитания, а также ознакомятся с результатами исследований морских млекопитающих", - рассказал Яковлев.

Он пояснил, что проведение мероприятия именно на Чукотке не является случайным, ведь в самом восточном регионе страны обитает крупнейшая в мире чукотско-аляскинская популяция белого медведя, а остров Врангеля - настоящий "родильный дом" полярного хищника. "Наши ученые совместно с коллегами из США регулярно проводят совместные исследования белого медведя именно в Чукотском АО. Кроме того, у коренных народов региона накоплен большой опыт взаимодействия со зверем, что также достойно изучения", - сказал Яковлев.

Жители Чукотки регулярно встречают в населенных пунктах полярных хищников, которые выходят к людям. На полуострове также созданы так называемые "медвежьи патрули", главная задача которых - не допущение негативных последствий взаимодействия хищника и человека.