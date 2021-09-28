Один из подтопленных во время паводка районов в Хабаровском крае освободился от воды

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Подтопленный во время паводка на Амуре в Хабаровском крае Нанайский район полностью освободился от воды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Нанайском районе за прошедшие сутки от воды освободился последний участок внутрипоселковой дороги в селе Маяк. Таким образом, в муниципальном районе более нет подтопленных территорий и он вышел из зоны паводка", - говорится в распространенном релизе.

Всего под воздействием паводка в Хабаровском крае остаются 30 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях. В них подтоплено 15 жилых домов, 93 приусадебных участка, 62 дачных участка, 39 земельных участков и 27 участков дорог.

По информации Дальневосточного Гидрометцентра, в связи с прошедшими дождями идет подъем воды на реке Уссури интенсивностью до 26 см в сутки. Пока это не несет угрозы хозяйственным объектам. На большей части Амура вода продолжает падать. У Комсомольска-на-Амуре, а также у поселений Малмыж, Мариинское, Богородское, Тахта уровень воды находится на отметке категории неблагоприятного явления. У Хабаровска отмечается небольшой подъем уровня воды. В течение нескольких суток он может дополнительно вырасти на 5-10 см. Подтопления сохраняются в Хабаровском районе, в Комсомольском районе и в самом Комсомольске, в Амурском и Ульчском районах. В освободившихся от воды населенных пунктах организована работа комиссий органов по подсчету ущерба.

Хабаровский край пережил несколько волн паводка, во время последней не обошлось без серьезных последствий. Вода зашла в дома, во дворы и на дачи, на поля, пастбища и дороги.