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Роспотребнадзор: более 13 млн человек в России сделали прививку от гриппа

Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 13 млн россиян уже сделали прививку от гриппа. Это 9,2% от численности населения страны, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации. В настоящее время Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 24 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 13 млн человек, что составляет 9,2% от численности населения страны", - говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что на 38-й неделе 2021 года на территории России отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, в основном обусловленный респираторными вирусами негриппозной этиологии. Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения и детей в возрасте 7-14 лет. "По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах Российской Федерации", - сообщается на сайте ведомства.

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