В горных регионах юга России и Северного Кавказа до конца недели ожидаются ливни

ТАСС, 28 сентября. Дожди, местами сильные, сохранятся до предстоящих выходных дней в горах и предгорьях регионов юга России, температура воздуха на несколько градусов будет ниже климатической нормы, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В минувшие выходные дни ливни обрушились на территории Краснодарского края, Адыгеи, республик Северного Кавказа. Непогода накрыла Сочи, где произошел подъем уровня рек, вышла из строя инфраструктура. В горах Сочи и Адыгеи выпал снег.

"Атмосферный фронт будет проходить через южные регионы, его граница будет пролегать по предгорьям Северного Кавказа. На юге Краснодарского края, на Ставрополье, в Адыгее, в горных районах республик Северного Кавказа до воскресенья пройдут ливневые дожди. Затем фронт себя исчерпает, сместится южнее Кавказа, дожди ослабеют и прекратятся. А вот на остальной части европейской России погода будет солнечной и без осадков", - сказал он, уточнив, что температура воздуха на юге России везде прогнозируется около нормы или на 2-3 градуса ниже нормы.

Устойчивая сухая и солнечная погода будет в Ростове-на-Дону при температуре 15 градусов. В Волгограде кратковременные дожди возможны только во вторник, затем они прекратятся, воздух будет прогреваться до 11-14 градусов. В Краснодаре - 15-17 градусов.

Во Владикавказе всю неделю будет облачно, ежедневно - кратковременные дожди, местами сильные. Во второй половине недели похолодает до 10 градусов. В Махачкале во вторник и среду - до 16 градусов тепла. На республиканский центр Дагестана сильные дожди обрушатся, как ожидается, в четверг и сохранятся до воскресенья при температуре 13 градусов.

В Сочи сильный дождь пройдет во вторник, в среду осадки потеряют интенсивность, затем прекратятся. В горах города-курорта по-прежнему будет идти снег. В Крыму всю неделю прогнозируют солнечную и сухую погоду при 14-16 градусах. Температура морской воды на побережье Краснодарского края и Крыма остается в пределах 19-21 градуса, в районе Сочи - 22-23 градусов, добавил Синенков.