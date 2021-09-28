ВЦИОМ: за 16 лет граждане России стали более позитивно оценивать экологическую ситуацию

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Доля граждан России, которые оценивают экологическую ситуацию в своем населенном пункте как негативную, уменьшилась с 2005 года с 55% до 39%. Об этом во время онлайн-форума "Pro ДФО" во вторник рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

"Изменения происходят: по данным на 2005 год, по нашим данным всероссийским, еще раз подчеркну - федеральный репрезентативный опрос населения старше 18 лет, - в 2005 году 55% наших граждан оценили экологическую обстановку в их населенном пункте как неблагоприятную, либо очень плохую, либо скорее неблагоприятную, либо близкую к катастрофиечской. И сейчас у нас 2021 год, свежие данные: 39% наших граждан говорят о том, что экологическая обстановка в их населенном пункте как раз неблагоприятная, очень плохая, либо скорее катастрофическая, а 59% говорят о том, что либо в целом благоприятная, либо скорее благоприятная", - сказал Абрамов.

Он добавил, что главной экологической проблемой для большей части опрошенных стало загрязнение воздуха. Об этом заявили 31% участвовавших в опросе. 15% граждан заявили что экологических проблем нет вовсе, и еще 14% назвали основной проблему переработки мусора.

В Южно-Сахалинске стартовал онлайн-форум "ProДФО - Сахалинская область". Специалисты из разных регионов и медиаэксперты обсуждают, как сохранить уникальную природу Дальнего Востока. Дискуссии на форуме разделены на три направления: "Экология бизнеса", "Экология власти" и "Экология общества". В форуме на Сахалине принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, бизнеса, СМИ, международного экосообщества.