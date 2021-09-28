Москва вошла в топ-5 рейтинга 100 лучших городов мира

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва заняла четвертую строчку в рейтинге 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. Его составляет консалтинговая компания Resonance Consultancy на основе показателей туристической привлекательности, удобства для жизни, работы и ведения бизнеса, сообщила во вторник вице-мэр Наталья Сергунина.

На первой строчке рейтинга находится Лондон, на второй - Париж, на третьей - Нью-Йорк. Замыкает "пятерку" Дубай.

"Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности, Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города.

При составлении рейтинга оцениваются статистические показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть основных категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение. В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории "Место" за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. Пятое место Москва заняла в категории "Досуг", по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга, а по количеству хештегов в Instagram попала в десятку.

"В этом году Москва значительно укрепила свои позиции в группе показателей "Экономическое процветание", продемонстрировав рост с 64 до 25 места. Оценка производилась на основе ряда экономических показателей, включая уровень безработицы и ВРП на душу населения. Напомню, что уровень зарегистрированной безработицы в Москве сейчас составляет 0,51%, что является минимальным показателем с апреля прошлого года", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого также цитирует портал.

Динамично столица России развивается как международный технологический центр. В Москве созданы все условия для разработки и внедрения инновационных продуктов, подчеркнул глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. "Благодаря программам правительства Москвы стартапы могут продвигать свои разработки при поддержке города и крупного бизнеса, тестировать их в условиях городской среды, а затем начать взаимодействие с партнерами и заказчиками. В дальнейшем наиболее перспективные технологии внедряются в инфраструктуру Москвы, делая город еще более инновационным и привлекательным для жителей и туристов", - добавил он.

О рейтинге

Рейтинг The World‘s 100 Best Cities составляется с 2016 года международной консалтинговой компанией Resonance. В нем учитываются статистические данные, отзывы бизнес-сообщества, отраслевых специалистов и туристов.