Гидролог сообщил, что уровень воды в Байкале будет расти до середины октября

ИРКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в озере Байкал, по уточненному прогнозу гидрологов, будет повышаться до середины октября. Об этом во вторник сообщила ТАСС ведущий гидролог отдела гидрологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Наталья Котова.

"В сентябре сохранялся высокий приток, и в октябре также сохранится высокий приток - порядка 170% от нормы. В октябре уровень озера Байкал все еще будет высокий, ориентировочно, до середины октября он еще может повышаться", - сказала собеседница агентства.

Сейчас уровень воды в озере на 23 см выше нормы. "Пока наблюдается рост уровня, но в сентябре уже идет сезонное снижение водности на основных притоках озера Байкал. То есть интенсивность повышения замедлилась. Если в летний период мы наблюдали ежедневный рост уровня на 1-2 см, то уже в сентябре по сантиметру уровень повышается за 2-4 дня", - пояснила Котова.

По ее словам, на реках Иркутской области за исключением реки Витим в настоящее время наблюдается понижение уровней воды. На Витиме сейчас формируется волна паводка. Во вторник в районе города Бодайбо вода поднялась на 70 см. По прогнозу, в ближайшие два дня там сохранится повышенный уровень воды, но он будет ниже критических отметок.

"В течение октября, когда и температуры воздуха начнут пересекать отрицательную отметку, и начнется формирование ледовых явлений, также сохранится тенденция на понижение уровня воды [на реках области]", - сказала Котова.

Последствия повышения уровня воды

Ранее гидрологи давали прогноз, что уровень воды в Байкале может расти до середины сентября.

На озере второй год наблюдается многоводный период. Повышенный приток в Байкал связан с обильными осадками. В сентябре произошел паводок на реке Селенга, которая является основным притоком Байкала. На территории Республики Бурятия подтопило несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова.

В Иркутской области из-за высокого уровня Байкала в 2021 году неоднократно повышали расходы воды на ГЭС Ангарского каскада. Гидроэлектростанции продолжают работать на повышенном водорасходе и с холостым водосбросом. В частности, на Братской ГЭС холостой сброс открыли впервые с 1996 года.