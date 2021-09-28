Уровень воды в реке Селенга, подтопившей дома в Бурятии, снизился за месяц почти на метр

УЛАН-УДЭ, 28 сентября. /ТАСС/. Паводковая обстановка в Бурятии стабилизируется, уровень воды снизился до 146 см. Об этом сообщили журналистам во вторник в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На утро 28 сентября уровень воды в реке Селенге составляет 146 см, понижение за последние сутки - на 2 см", - сообщили в ведомстве.

В начале сентября большая вода пришла в Бурятию с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок пришел в населенные пункты районов, расположенных вдоль русла реки, а также в пригород Улан-Удэ. Подтопленными оказались несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова. Кроме того, наблюдались подтопления в прибрежной полосе Байкала.

В нынешнем сезоне уровень воды доходил почти до 250 см. Выход Селенги на пойму начинается при 230 см. Со 2 сентября в республике действует режим ЧС.

Пострадавшие от паводка жители Бурятии получили выплаты и помощь в виде "борщевых наборов" на общую сумму более 60 млн рублей из бюджета республики. Помощь оказана жителям города Улан-Удэ, Джидинского, Кяхтинского, Селенгинского, Тарбагатайского и Иволгинского районов. В целом - более 2,6 тыс. человек. Размер материальной помощи составил от 10 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба. "Борщевые наборы" получила примерно 1 тыс. человек на сумму более 3,6 млн рублей.

Сейчас местные власти проводят работу по уточнению списков пострадавших. "Будет проведено повторное обследование территорий и частных подворий, которые оказались эти летом подтопленными паводковыми водами, работа будет проведена с целью уточнения пострадавших подворий. Также принято решение о выделении дополнительных денежных средств Иволгинскому району в размере 1,5 млн рублей. Средства будут направлены на единовременные выплаты по 10 тыс. рублей 105 жителям района, пострадавшим от паводков", - добавили в правительстве региона.