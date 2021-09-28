Россияне рассказали, где планируют отдохнуть в "бархатный сезон"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более половины - 57% - россиян планируют отдохнуть в "бархатный сезон" в России, говорится в исследовании сервиса "Тинькофф путешествия" (есть в распоряжении ТАСС).

"Большинство опрошенных (57%) планирует провести отдых в России. Более 20% опрошенных планируют уехать за рубеж. Практически столько же опрошенных вообще не ездили и не планируют куда-то путешествовать в 2021 году", - отмечается в исследовании.

Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями для отдыха в "бархатный сезон" стали Сочи (16,2%), Крым (16%) и Санкт-Петербург (9,9%), а также Калининград, Алтай, Карелия, Байкал, Анапа, Дагестан и Геленджик.

Большинство участников опроса не готовы тратить на отдых в России более 20-40 тыс. рублей на человека, при этом каждый третий респондент, планирующий отправиться в Сочи, готов потратить более 80 тыс. рублей. Готовы потратить на отдых в России более 100 тыс. рублей 13,9% россиян.

Большинство из тех, кто выбрал отдых за рубежом, проведет "бархатный сезон" в Турции - 60,9%. Еще 16% намерены отправиться в Египет, 8,6% - в Доминикану, 5,6% - на Кипр. Среди других стран популярностью пользуются Куба, Тунис, Венесуэла и ОАЭ. Почти половина опрошенных (46%) планирует потратить за границей свыше 100 тыс. рублей.

По данным "Тинькофф путешествий", 42% россиян выбирают внутренний туризм из-за риска попасть на карантин в другой стране. Треть респондентов (33%) вакцинировались от коронавируса вне зависимости от планов на отпуск, а 15% - ради путешествий, при этом 6% из них хотят сделать это ради поездок за границу. Еще 18% опрошенных готовы сделать прививку для путешествий по России.

Исследование проведено на основе данных опроса в мобильном приложении "Тинькофф" среди более 1 тыс. человек, а также внутренних данных сервиса "Тинькофф путешествия" в рамках аналитического проекта Tinkoff Data.