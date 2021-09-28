В Крыму выявили 361 случай заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. За сутки в Крыму зафиксировали 361 случай заражения коронавирусом. Об этом во вторник сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

С 1 июля в течение двух месяцев в Крыму ежедневно фиксировали более 300 случаев. С 30 августа уровень впервые опустился ниже этого показателя, однако на минувшей неделе статистика по распространению коронавируса в Крыму вновь вернулась к летним показателям.

"За 27 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 307 выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

Глава региона уточнил, что на коронавирус в Крыму протестированы 1 776 человек. Выздоровевших за сутки - 432 человека.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии новым коронавирусом заразились более 78 тыс. человек. Выздоровели более 67 тыс. человек, умерли около 2,5 тыс. пациентов.