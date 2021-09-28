В Удмуртии зарегистрировали суточный максимум заразившихся с начала пандемии

ТАСС, 28 сентября. В Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразились 235 человек. Это максимум с начала пандемии. Об этом сообщил во вторник региональный оперативный штаб.

"235 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. 167 человек выздоровели, их выписали. В числе заболевших: 53 ребенка, 60 человек старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Всего на 28 сентября в Удмуртии зарегистрировано 52,9 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, 42,6 тыс. человек выздоровели, почти 2 тыс. человек умерли.

Первым компонентом в Удмуртии вакцинированы 392 тыс. человек, двумя - 323 тыс. человек. Еще 41,8 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Таким образом, в регионе вакцинировались чуть более 30% от общей численности населения.

В регионе действует масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. Также действуют ограничения по проведению крупных массовых мероприятий, заполняемость зрительных залов не может быть выше 75%.