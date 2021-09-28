Франция сократила выдачу виз для Алжира, Марокко и Туниса

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Франция заметно сократила выдачу виз для жителей Алжира, Марокко и Туниса, в то время как количество предписаний для выходцев из этих стран с требованием покинуть территорию республики резко увеличилось с начала года. Эту информацию радиостанции Europe 1 подтвердил во вторник официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.

"Я подтверждаю эту информацию, такое решение было принято. В 2018 году мы приняли закон для повышения эффективности миграционной политики. <...> но его исполнение буксует, потому что ряд государств не дает так называемые консульские пропуска, чтобы нарушителей визового режима можно было вернуть на родину, - заявил Атталь в эфире Europe 1. - Это резкое и небывалое решение, но оно необходимо, чтобы показать этим странам, которые не хотят принимать обратно своих граждан, что мы не хотим и не можем держать их у себя".

По данным радиостанции, с начала 2021 года власти Франции предписали 7,7 тыс. алжирцев покинуть территорию республики, однако до сих пор это сделали лишь 22 человека. Отмечалось, что это связано с отказом Алжира выдавать консульские разрешения, без которых экспатриация формально невозможна. Похожая ситуация сложилась с Марокко (выполнено 80 из 3,3 тыс. предписаний) и Тунисом (выполнено 131 из 3,4 тыс. предписаний).

На этом фоне примерно месяц назад президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал сократить вдвое количество виз, выдаваемых выходцам из Алжира и Марокко, и на 30% - для Туниса. Радиостанция отмечает, что за первые шесть месяцев 2020 года было выдано 63 тыс. виз в ответ на 96 тыс. запросов из этих стран. И в то время как за аналогичный период 2021 года процент одобрения запросов оставался на прежнем уровне, во втором полугодии, по распоряжению главы государства, должно быть выдано не более 31,5 тыс. виз.