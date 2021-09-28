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Пандемия COVID-19

В Набережных Челнах отменили массовые мероприятия из-за ухудшения эпидобстановки

Это касается Дня учителя и Международного дня пожилых людей

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Оперативный штаб Набережных Челнов принял решение отменить предстоящие массовые мероприятия в городе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии города.

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"По решению мэра в связи с осложнением эпидемиологической ситуации принято решение о проведении двух предстоящих мероприятий только на уровне трудовых коллективов. Это касается предстоящих праздников - Дня учителя и Международного дня пожилых людей. Все массовые городские мероприятия отменяются", - сообщили в пресс-службе.

На 27 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 882 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 23 114 человек.

Всего вакцинировано 1 077 954 человека, из них 946 272 получили вторую прививку.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19
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