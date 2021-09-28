Амурские фермеры получат более 12 млн рублей на компенсацию убытков от заражения АЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Более 12 млн рублей выделили из бюджета Амурской области на компенсационные выплаты фермерам, которые в результате вспышки африканской чумы свиней (АЧС), лишились поголовья свиней, сообщила во вторник пресс-служба законодательного собрания региона.

"На возмещение ущерба из-за вспышки африканской чумы свиней на территории области направят чуть более 12 млн рублей. Выплаты получат и граждане, и юридические лица, лишившиеся поголовья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году вирус АЧС был зафиксирован в пяти районах области, отчуждено около 3 тыс. голов свиней.

"Мы понимаем, что для жителей потеря даже одной головы - это настоящая проблема. Поэтому власти готовы помогать. В бюджете средства предусмотрим, и пострадавшие семьи, как оформят документы, начнут получать помощь", - цитирует пресс-служба заксобрания председателя комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калиту.

Ранее сообщалось, что жителям Амурской области, у которых в связи со вспышкой АЧС было изъято поголовье свиней, всем будут выплачены компенсации - по 156 рублей за килограмм живого веса.

Африканская чума свиней - инфекционное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Средств для ее лечения и профилактики не существует.