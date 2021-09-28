В Пензе приостановили работу пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах

ПЕНЗА, 28 сентября. /ТАСС/. Работа пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, открытых в торговых центрах Пензы, временно приостановлена со вторника. Это вызвано необходимостью сосредоточить силы медработников на оказании амбулаторной помощи пациентам, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

"Пункты вакцинации, организованные в торговых центрах, приостанавливают свою работу. Обращаем внимание жителей областного центра, что сделать прививку от коронавируса будет возможно только на стационарных площадках, расположенных в медицинских организациях", - отмечается в сообщении.

Мобильные пункты вакцинации начали работу с конца апреля 2021 года. Они были открыты в ТЦ "Сан и Март", "Коллаж", "Горизонт", "Весна", "Леруа Мерлен" и других. По состоянию на сентябрь в Пензе работали три пункта вакцинации в ТЦ. Время возобновления их работы не уточняется.

По словам врио зампредседателя правительства Пензенской области - министра здравоохранения региона Вячеслава Космачева, решение о приостановке работы пунктов принято в связи с тем, что в приоритете сейчас - укрепление первичного звена здравоохранения. "Нужно максимально сосредоточить медицинский персонал в амбулаторном звене и направить все усилия на оказание первичной медико-санаторной помощи пациентам с проявлениями острых респираторных вирусных инфекций", - цитирует пресс-служба Космачева.

Власти региона также привлекут студентов областного медколледжа на прием вызовов по телефону. В поликлиниках задействуют медперсонал из учреждений здравоохранения, которые не оказывают медпомощь пациентам с коронавирусом.

В Пензенской области продолжают работу 65 пунктов вакцинации в медучреждениях - 18 из них работают в Пензе, 47 - в районах области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе подтверждено 69 852 случая заражения коронавирусной инфекцией, 57 352 человека выздоровели, 2 641 пациент умер. В Пензенской области от коронавируса привито более 61% взрослого населения.