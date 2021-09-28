В Москве больше всего ДТП с участием пешеходов происходит по вторникам

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Больше всего ДТП в Москве с начала года произошло с участием пешеходов, всего за это время погибли 86 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичного управления ГИБДД.

"По результатам анализа состояния аварийности за восемь месяцев текущего года одним из преобладающих видов дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешехода - 31% от общего числа зарегистрированных ДТП. В результате таких ДТП погибли 86 человек", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что основной причиной аварий с участием пеших участников дорожного движения является переход проезжей части вне пешеходного перехода. При этом одним из самых аварийных дней недели по количеству ДТП с участием пешеходов является вторник.

"Управлением ГИБДД города Москвы принято решение о проведении общегородского профилактического рейда, направленного на профилактику дорожно-транспортных происшествий с самой незащищенной категорией участников дорожного движения - пешеходами. Инспекторы ДПС особое внимание уделят профилактике ДТП с участием пешеходов в темное время суток и таким нарушениям, как переход улиц в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора и перед близко идущим транспортом", - добавили в ведомстве.