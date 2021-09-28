В СНГ заявили, что пока рано говорить о возобновлении полноценного транспортного сообщения

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Возобновление полноценного транспортного сообщения между государствами СНГ пока невозможно в связи с продолжающейся пандемией. Об этом сказал во вторник председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в кулуарах международной конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы".

"Забота о здоровье наших граждан находится на первом месте. Несмотря на то, что многие выступают за возобновление полноценного железнодорожного, авиационного сообщения между странами Содружества, наши медицинские работники считают, что это рано пока делать", - отметил глава Исполкома СНГ.

По его словам, "этот вопрос [возобновления сообщения] постоянно на повестке дня" в ведомствах Содружества. "И я как председатель Исполкома СНГ, находясь в Москве, контактирую с соответствующими ведомствами России - Роспотребнадзором, министерством транспорта. Тесные контакты поддерживаются постоянно", - сказал Лебедев.

Он отметил огромную заинтересованность народов СНГ в возвращении к "нормальному сообщению". "Граждане наших стран буквально кричат, настаивают, чтобы это поскорее произошло. Потому что мы связаны миллионами родственных уз, дружественными связями, экономическими отношениями. Поэтому убежден, как только будет побеждена эта болезнь, транспортное сообщение будет возобновлено в рамках СНГ", - сказал глава Исполкома Содружества.