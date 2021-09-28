В России провели работу по сокращению числа контрольных в школах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российским школам уже летом были направлены рекомендации сократить количество контрольных работ. Работа в этом направлении будет продолжена, заявили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Президент РФ Владимир Путин накануне поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями. Доложить о его выполнении необходимо до 1 июля 2022 года.

"Такая работа уже была проведена. В августе совместные рекомендации министерства просвещения и Рособрнадзора по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы. В соответствие с поручением президента РФ, работа в этом направлении будет продолжена", - сообщили в пресс-службе.

В рекомендациях, опубликованных в августе на сайте Рособрнадзора, в частности, сказано, что контрольные рекомендуется проводить по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще одного раза в 2,5 недели, при этом объем учебного времени, затрачиваемого на их проведение, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение предмета. Также рекомендуется не проводить работы на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым проводится не более одного занятия в неделю, причем если этот урок является первым или последним в расписании; не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день.

Кроме того, школам рекомендовано не допускать ситуации замещения полноценного учебного процесса многократным выполнением однотипных заданий конкретной контрольной, проведения "предварительных" контрольных или проверочных непосредственно перед планируемой датой выполнения работы и т. д.

Сокращение контрольных

В марте текущего года в Минпросвещения заявляли, что контрольные работы, которые проводятся на региональном и муниципальном уровнях, только отвлекают школьников от учебы, и следует уйти от этой системы. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев также отмечал, что число контрольных работ в школах следует ограничить. На заседании президиума Госсовета в августе руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева предлагала по возможности снизить контрольные и мониторинговые мероприятия в школе, а победитель конкурса "Учитель года России" 2018 года Алихан Динаев на заседании отмечал, что всероссийские проверочные работы очень полезны для оценки реальных знаний детей, однако дополнительные проверочные во многих регионах дублируют их и создают излишнее напряжение.

В конце августа в интервью "Комсомольской правде" глава профильного департамента Минпросвещения Евгений Семченко сообщил, что ведомство совместно с Рособрнадзором выпустило методические рекомендации по систематизации контроля знаний в школах и рекомендует проводить любые контрольные не чаще, чем раз в две с половиной недели.