В Думу внесли проект о запрете работать в такси лицам с судимостью за тяжкие преступления

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий работать водителями такси и автобусов лицам с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатива предусматривает различные ограничения "на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами" для водителей городского общественного транспорта и таксистов. Для первой категории лиц (водители автобусов, троллейбусов, трамваев) такой запрет влечет неснятая или непогашенная судимость за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, "а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств - членов ЕАЭС".

Для водителей такси перечень преступлений, влекущих ограничения, расширен - в него включены убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран ЕАЭС - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В пояснительной записке отмечается, что вопрос в отношении других иностранцев "урегулирован посредством установления запрета на получение разрешения на работу и патента иностранными гражданами, имеющими судимость за совершение преступлений на территории РФ либо за ее пределами".