В Подмосковье выявили 1 450 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум с 9 августа

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 450, что является максимумом с 9 августа. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в Подмосковье выявили 1 330 заболевших. Всего в регионе заразились 446 718 человек с начала эпидемии.

За сутки были выписаны по выздоровлению 790 пациентов, всего вылечился с начала эпидемии 389 751 человек. Число летальных исходов возросло за сутки на 11, всего умерли 8 160 человек.

В настоящее время в регионе продолжают лечение 48 807.