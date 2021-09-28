В России зафиксировали 852 смерти от коронавируса за сутки. Это новый максимум

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 852 против 779 днем ранее. Это новый максимум, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Прежний максимум - 828 смертей за сутки - был зафиксирован 24 сентября, до этого, 23 сентября, было во второй раз за пандемию зарегистрировано 820 смертей за сутки. Всего умер 205 531 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,75%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 58 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 40 - в Свердловской области, 33 - в Краснодарском крае, 30 - в Нижегородской области, 28 - в Ростовской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 559, до 7 464 708. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%. В частности, за сутки было выявлено 1 530 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 586 - в Самарской области, 551 - в Воронежской области, 546 - в Нижегородской области, 518 - в Свердловской области. В настоящее время в России продолжают лечение 623 692 человека.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 17 368, до 6 635 485. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,9% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 850 пациентов в Санкт-Петербурге, 611 - в Республике Башкортостан, 452 - в Свердловской области, 448 - в Пермском крае, 432 - в Республике Крым.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 541 против 3 387 днем ранее, до 1 626 818.

В относительном выражении прирост составил 0,16%.

Число умерших из-за коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 63 против 61 днем ранее, до 28 853 (1,77% всех заболевших), следует из сообщения штаба.

Были выписаны по выздоровлению 1 886 пациентов. За все время выздоровели 1 485 862 человека. В настоящее время в столице продолжают лечение 112 103 человека.