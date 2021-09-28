В ГД внесли законопроект о задержании иностранного транспорта на границе до уплаты штрафов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о задержании транспортного средства иностранного перевозчика при выезде с территории РФ за неуплату штрафов. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

Изменения предлагается прописать в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП). Как указывают авторы инициативы, новые нормы направлены на неукоснительное привлечение иностранных перевозчиков к административной ответственности за нарушения, допущенные на территории РФ.

Законопроект предусматривает, что принадлежащее иностранному перевозчику транспортное средство может быть задержано при выезде с территории РФ в случае совершения административных правонарушений в области дорожного движения, а также нарушения ст. 11.23 КоАП "Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей". Согласно документу движение транспортных средств, намеревающихся выехать за пределы РФ, прекращается при помощи блокирующих устройств до уплаты административного штрафа. Решение о задержании и его прекращении будет принимать Ространснадзор.

Как подчеркивают в кабмине, на практике в отношении иностранцев при непосредственной остановке транспортного средства к административной ответственности привлекается только водитель - физическое лицо. "Но даже в этом случае инспекторы контролирующих органов могут только оформить правонарушение и наложить штраф, так как задержание иностранного транспортного средства до уплаты штрафа в КоАП предусмотрено не по всем видам административных нарушений. В результате транспортное средство нарушителя имеет возможность продолжить движение и беспрепятственно покинуть территорию Российской Федерации без уплаты штрафа", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как указывают авторы инициативы, из-за отсутствия таких норм в законодательстве, собираемость штрафов в настоящее время низкая. Так, в 2020 году из выписанных штрафов на сумму 588 млн рублей было взыскано только 405 млн рублей.