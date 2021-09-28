Власти Гонконга объявили о признании российских сертификатов вакцинации

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября. Об этом сообщило во вторник генеральное консульство РФ в специальном административном районе Китая.

"Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия", - отметили в дипмиссии.

В частности, вакцинированным в России открывается въезд в Гонконг из РФ напрямую (с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице), а не после трехнедельного пребывания в третьем государстве.

По договоренности, достигнутой генконсульством с Бюро продовольственного обеспечения и здравоохранения Гонконга, для подтверждения факта вакцинации в России для посадки на рейсы в Гонконг необходимо предъявить сертификаты вакцинации с QR-кодом, сформированные на едином портале государственных услуг и функций (Госуслуги) на основе данных о вакцинации, переданных российскими компетентными медицинскими учреждениями.

В настоящее время из числа российских вакцин в Гонконге признается только препарат "Спутник V". Въезд в этот специальный административный район КНР из "стран с высоким риском заражения" по-прежнему открыт только для местных резидентов.