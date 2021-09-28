В России до 2025 года появится более 50 тыс. кв. км новых лесов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 50 тыс. кв. км новых лесов появится в России до 2025 года, сообщили ТАСС во вторник в Рослесинфорге.

"По данным Рослесинфорга, в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" до 2025 года в России должно появиться больше 50 тысяч кв. км лесов. Совокупность восстановленных лесов за четыре года можно сравнить с территорией Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Рослесинфорга Павел Чащин, слова которого приводятся в сообщении, площадь лесов, восстановленных в России в рамках федерального проекта, будет ежегодно увеличиваться в среднем на 7%. "Так, до конца года в стране появится в общей сложности около 12 тысяч кв. км новых лесов, в 2022 году планируется высадить еще 12 тысяч кв. км лесов, в 2023 - 13 тысяч кв. км, а в 2024 году - 14 тысяч кв. км", - отметил он.

Целью федерального проекта "Сохранение лесов" является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. По данным Рослесхоза, специалисты восстановили леса в России на площади 590 тыс. га с начала текущего года. А всего до конца года лес будет восстановлен на площади 1,2 млн га. В федпроекте два основных направления: минимизация потерь леса в ходе лесных пожаров и высадка новых деревьев.