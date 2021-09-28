Путин поздравил преподавателей и студентов МИИТ с 125-летием

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Российского университета транспорта (МИИТ) с 125-летием со дня открытия вуза. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Отрадно, что коллектив университета не останавливается на достигнутом, новыми успехами поддерживает престиж своей alma mater, и потому диплом вашего вуза является свидетельством глубоких, основательных и востребованных знаний", - говорится в поздравлении.

По словам президента, созданный как Императорское Московское инженерное училище ведомства путей сообщения, легендарный МИИТ прошел большой путь и стал одним из признанных лидеров отечественного высшего технического образования.

"Под руководством опытных педагогов и наставников здесь было воспитано не одно поколение высококвалифицированных специалистов, которые нашли применение своим знаниям в транспортной отрасли, в других важнейших секторах экономики", - добавил Путин.

В настоящее время Российский университет транспорта является ведущим вузом системы транспортного образования в РФ. В университет входят шесть учебных институтов и шесть академий, в их составе 105 кафедр. В структуре вуза функционируют девять научных и проектных подразделений.