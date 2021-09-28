В Россию из США депортировали россиянина Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в киберпреступлениях, депортирован из США в Россию. Полицейские задержали его в аэропорту Шереметьево, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево и НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Алексей Бурков. Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений", - сказала она.

По словам Волк, преступной деятельностью задержанный занимался в период с 2008 по 2015 год. В 2017 году ему было заочно предъявлено обвинение в преступлениях по статьям о краже (ст. 158 УК РФ), незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В 2015 году в Израиле Буркова задержали местные полицейские. По решению Верховного суда Израиля в 2019 году его экстрадировали в США, где он также разыскивался по обвинению в киберпреступлениях. В минувшем году суд Восточного округа штата Вирджиния признал россиянина виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы", - сказала Волк.

Однако недавно американская сторона приняла решение депортировать Буркова. "Сегодня по прибытии из Нью-Йорка в Москву он был задержан российскими полицейскими", - добавила официальный представитель МВД России.